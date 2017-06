Doppio attacco a Teheran

Dopo la sparatoria avvenuta stamane all'interno del Parlamento iraniano, la situazione all'interno del Parlamento iraniano è sotto controllo e l'attacco ha causato danni minori di quelli previsti, grazie alle forze di sicurezza "pienamente in grado di gestire gli aggressori codardi". Lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano, Ali Larijani, che oggi ha presieduto una seduta a porte chiuse mentre all'esterno dell'aula si svolgeva l'attacco terroristico. Per Larijani "l'attacco dimostra che i terroristi hanno l'Iran come obiettivo" perché "l'Iran è un hub attivo ed efficace nella lotta al terrorismo".

Gli assalitori entrati in azione sarebbero stati quattro, riferisce l'agenzia di stampa Irna. Gli uomini imbracciavano Kalashnikov e armi Colt, come ha riferito all'Irna un parlamentare, Qolam-Ali Jafarzadeh Imenabadi. Uno degli uomini si è fatto saltare in aria: lo riporta in un tweet il gruppo del media curdo Rudaw. Secondo altri media internazionali l'esplosione è avvenuta al quinto piano dell'edificio Le teste di cuoio iraniane hanno circondato il Parlamento di Teheran, riportano i media internazionali. I media statali riportano che elicotteri della polizia sorvolano il palazzo del Parlamento e che all'interno dell'edificio tutte le linee telefoniche cellulari sono state disattivate. Precedentemente l'agenzia Tasnim aveva riferito che uno degli assalitori del Parlamento iraniano, il Majlis, era riuscito a lasciare l'edificio e stava sparando in strada. Sono almeno 10 i morti degli attacchi, mentre i feriti sono oltre 30, lo scrive in un tweet il gruppo dei media curdo Rudaw.

"Morte agli Stati Uniti, abbasso gli Stati Uniti": questo lo slogan gridato all'unisono dai deputati iraniani presenti nel Parlamento nazionale, durante l'attacco terroristico nell'edificio. Lo riferiscono i media iraniani. I deputati si trovano nell'aula generale, un ampio emiciclo dove si svolgono le sessioni generali che è stata intanto blindata dalle forze dell'ordine. I terroristi sono riusciti a penetrare in altre ali dell'ampia struttura.

Spari anche al Mausoleo Khomeini

Una sparatoria è avvenuta stamattina anche al mausoleo dedicato all'Ayatollah Khomeini a Teheran, provocando alcuni feriti, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim. Sono quattro, incluso un attentatore suicida, i terroristi che hanno attaccato oggi il monumento, riporta la tv statale iraniana. Gli aggressori hanno sparato sulla folla all'interno del monumento ferendo un numero imprecisato di persone: lo riferisce Press tv. Secondo l'emittente due aggressori sono stati arrestati e un terzo si è fatto saltare in aria. Un secondo terrorista kamikaze si è fatto esplodere al mausoleo Khomeini a Teheran: lo riporta in un tweet il gruppo dei media curdo Rudaw.

La rivendicazione dell'Isis

L'Isis ha rivendicato gli attacchi terroristici al Parlamento di Teheran e al mausoleo Khomeini: lo riporta l'agenzia di stampa austriaca Apa che cita la Fars.

La rivendicazione dell'Isis è giunta attraverso l'agenzia Amaq, il canale ufficiale di propaganda del sedicente Stato islamico.

Sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza

Una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza della Provincia di Teheran è stata convocata con urgenza per esaminare la situazione dopo gli attacchi terroristici di questa mattina a Teheran. Lo ha riferito il ministro dell'Interno iraniano, Abdolreza Rahmani Fazli.

(Red/Ats)