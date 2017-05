Doppio attentato in Thailandia

È di una sessantina di feriti il bilancio provvisorio del doppio attentato esplosivo avvenuto oggi pomeriggio nella provincia di Pattani, nell'estremo sud-est della Thailandia, presso l'ipermercato 'Big C' nel distretto di Meuang. Lo riporta il sito del quotidiano Bangkok Post, citando fonti ospedaliere che lamentano il bisogno urgente di trasfusioni di sangue per i feriti.

La provincia di Pattani è una delle tre nell'estremo sud della Thailandia, dove da 13 anni una guerriglia separatista della minoranza islamica ha causato oltre 6500 morti. La zona non è quindi una destinazione turistica, e molte ambasciate straniere sconsigliano di recarvisi a causa dell'elevato numero di sparatorie e attentati minori. Per quanto quest'anno non fosse mai esplosa un'autobomba, in passato tale metodo è stato usato per decine di volte dagli insorti.

Proprio negli ultimi mesi era iniziato l'ennesimo round di negoziati di pace tra il governo militare di Bangkok e alcuni gruppi ribelli del sud, senza portare però a decisioni di rilievo.

(Red/Ats)