Doppio incidente aereo in Venezuela

Avaria per due aerei del Governo. Il primo è cauto in mare con a bordo 9 persone. Il secondo ha compiuto un atterraggio d'emergenza.

Avaria per due aerei del governo venezuelano vicino all'isola di Margarita: il primo è precipitato in mare con nove persone a bordo mentre il secondo, anch'esso con gravi problemi, sarebbe riuscito a compiere un atterraggio d'emergenza a poca distanza dalla penisola di Macanao, nell'ovest dell'isola, al largo della costa caraibica del Venezuela. Gli incidenti sono avvenuti martedì in serata (ora svizzera)

I due velivoli appartengono entrambi al servizio di trasporto aereo dell'esecutivo di Caracas (Sata), e avrebbero segnalato problemi meccanici primi di entrare in emergenza.

Il primo aereo, sigla YV2896, un jet Gulfstream per trasporto vip, è caduto in mare a circa 30 miglia dall'isola, con nove persone a bordo. Il secondo, sigla YV2898, sarebbe riuscito a compiere un atterraggio di emergenza nella stessa zona.

Secondo informazioni diffuse dalla stampa locale, unità di emergenza della Guardia Nazionale sono state inviate per verificare la situazione e trarre in salvo eventuali superstiti.

Al momento non è chiaro se i due sinistri sono collegati (ad esempio per un eventuale contatto in volo) o meno. (Ats/red)