È morta Jeanne Moreau

È morta questa mattina a 89 anni l'attrice francese Jeanne Moreau: è quanto rivela Closer.fr.

Icona della Nouvelle Vague, è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Parigi, in rue du Faubourg Saint-Honoré, questa mattina alle 7.30 dalla donna di servizio, dopo una lunga carriera cinematografica con i più grandi registi francesi e stranieri, tra cui Francois Truffaut, passato alla storia del cinema per il suo ruolo in 'Jules e Jim', Orson Welles e Wim Wenders.

La notizia è stata confermata dal suo agente.

L'omaggio di Macron

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha reso omaggio all'attrice Jeanne Moreau scomparsa oggi a 89 anni. "Con lei - si legge in una nota diffusa dall'Eliseo - scompare un'artista che incarnava il cinema nella sua complessità, la sua memoria, la sua ambizione". La lista dei registi che la diressero "racconta la storia del cinema del XX secolo, Louis Malle, Roger Vadim, François Truffaut, Amos Gitai, Wim Wenders, passando per Orson Welles, Joseph Losey, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard e tanti altri".

Insieme alla moglie Brigitte, Macron rivolge le "sincere condoglianze" alla famiglia, agli amici, al mondo del cinema, di teatro e televisione.

(Red/Ats)