Egitto, attacco a bus di cristiani

Almeno 28 persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite dopo che un gruppo di uomini armati ha attaccato un bus sul quale viaggiavano cristiani copti. Tra le vittime anche diversi bambini. È quanto riferiscono i media locali. L'attacco è avvenuto a Minya, nel sud dell'Egitto. Il bilancio delle vittime è stato poi confermato dal governatore di Minya alla Tv CNBC e dal ministero della Sanità. Il bus con a bordo i cristiani copti era diretto al monastero di Anba Samuel, sulla rotta desertica a ovest dell'Alto Egitto. Gli uomini armati, riferisce Al Arabiya, hanno usato mitragliatrici nell'attacco contro il bus. Il presidente egiziano, Abdul Fattah al-Sisi, ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito all'attacco.

"L'attentato al bus avvenuto stamane costituisce un nuovo crimine dei gruppi terroristici". Lo ha detto all'ANSA il portavoce della chiesa cattolica copta, padre Rafiq Grech. "Questo è un crimine ignobile perché i terroristi hanno ucciso civili innocenti, non armati, che erano diretti al monastero, in una sorta di pellegrinaggio religioso. Non stavano andando in guerra, o a uccidere, non portavano armi", ha aggiunto. Il portavoce ha sottolineato che "questo attentato è avvenuto il giorno prima del Ramadan dove è vietata la guerra mentre loro, i terroristi, hanno ucciso degli innocenti".

(Red/Ats)