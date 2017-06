Egitto, proclamata la giornata dei martiri

Lo ha deciso il sinodo della Chiesa ortodossa. La data scelta è il 15 febbraio, per commemorare i 20 ostaggi cristiani decapitati dall'Isis in Libia in quel giorno di due anni fa.

Il Santo sinodo della Chiesa ortodossa copta, quella che raccoglie il maggior numero di cristiani in Egitto, ha proclamato il 15 febbraio giornata "di tutti i martiri contemporanei". La data è stata scelta per commemorare i 20 ostaggi cristiani decapitati dall'Isis su una spiaggia della Libia in quel giorno di due anni fa.

Lo ha riferito il sito egiziano Al Ahram citando una dichiarazione emessa dal sinodo dopo la propria assemblea annuale che inoltre ha ringraziato "tutte le autorità, istituzioni e persone, dentro e fuori l'Egitto", per il sostegno dato alla loro Chiesa "in queste tragiche circostanze".

L'annuncio arriva mentre i terroristi dello Stato islamico stanno attuando una dichiarata e sanguinosa persecuzione di cristiani in Egitto costata la vita a circa 110 persone morte da fine dicembre in tre attentati kamikaze contro chiese, omicidi in Sinai e un assalto a un bus di pellegrini con almeno 29 vittime venerdì scorso nel deserto occidentale. Quella copta, che rappresenterebbe circa il 10-15% dei 93 milioni di egiziani, è la più grande comunità cristiana del Medio Oriente.

