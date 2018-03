Elezioni in Italia, exit poll: exploit M5S, tiene il centrodestra

Vola il Movimento Cinque Stelle, crolla il PD, testa a testa tra Forza Italia e Lega nel centrodestra. È questo il risultato provvisorio delle elezioni politiche in Italia secondo il primo exit poll, che si basa sulle dichiarazioni degli elettori all’uscita del seggio e ha quindi significativi margini di errore. Il risultato definitivo arriverà soltanto nella notte.

Gli italiani sono stati chiamati oggi a rinnovare Camera e Senato, oltre a importanti Regioni come Lombardia e Lazio. Il risultato è fondamentale per capire chi potrà guidare il nuovo Governo. Nel dettaglio: il M5S, fondato dal comico Beppe Grillo e guidato da Luigi Di Maio, la principale forza anti-establishment in Italia, è dato tra il 29,5 e il 32,5% e si conferma primo partito, come dicevano i sondaggi alla vigilia. La coalizione di centrodestra - formata da Forza Italia dell’ex premier Silvio Berlusconi, Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni - si attesta tra il 33 e il 36%, il centrosinistra, composto soprattutto dal PD di Matteo Renzi, tra il 25,5 e il 28,5%. L’affluenza ha fatto registrare un record negativo rispetto alle ultime elezioni del 2013, quando aveva raggiunto il 75,2% , attestandosi intorno al 70%.

Per le Regionali in Lombardia, sempre secondo gli exit poll Rai, Attilio Fontana (centrodestra) al 38-42%; Giorgio Gori (centrosinistra) è al 31-35%%. Dario Violi (M5s) è al 17-21% e Onorio Rosati (Leu) al 2-4 %. Nel Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) è in testa con il 30-34%, mentre Stefano Parisi (centrodestra) è al 26-30%%. Roberta Lombardi (M5s) è al 25-29% e Sergio Pirozzi (lista civica) è al 2-4%.