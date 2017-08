Erano pronti a colpire un volo intercontinentale

I quattro uomini ritenuti legati all'Isis e arrestati lo scorso weekend in Australia in un blitz antiterrorismo che ha consentito di sventare un attacco ad un aereo, avevano pianificato originariamente di colpire un volo intercontinentale, diretto a Dubai. E solo come piano alternativo avrebbero ripiegato su un volo domestico.

Lo riferisce oggi la radio nazionale Abc, citando funzionari dell'antiterrorismo e precisando che il tentativo di introdurre l'ordigno, contenente esplosivo o un gas letale nascosto in un tritacarne da cucina, è stato scoperto dopo che un'agenzia straniera di intelligence, britannica o statunitense, aveva intercettato le comunicazioni con i mandanti in Siria.

Il blitz è stato lanciato dall'antiterrorismo tre giorni dopo aver ricevuto la segnalazione che l'attacco era imminente.

"Si è trattato di un complotto terroristico molto raffinato, con un ordigno ben confezionato, diversamente dai vari tentativi rudimentali e a bassa tecnologia sventati recentemente in Australia", ha detto all'emittente l'esperta di terrorismo Jacinta Carroll, dall'Australian Strategic Policy Institute.

"Abbiamo visto in questo attacco che vi è una cellula organizzata dotata di un livello di capacità tecniche e di accesso a materiali ad alto rischio, con il tentativo, per la prima volta in Australia, di colpire un obiettivo molto difficile", ha aggiunto.

Il principale indagato, tra i quattro arrestati con legami con l'Isis, sarebbe Khaled Khayat, il cui fratello è ritenuto un combattente di alto grado con l'Isis in Siria. Gli altri tre sono il figlio di Khayat, Mahmoud, Abdul El Karim e Khaled Mehri, imparentati con Ahmed Mehri che ha raggiunto la Siria nel 2014 e combatte per il Califfato. (ats)