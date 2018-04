Forte scossa nel Maceratese

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata in Italia alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria.

Il 4 aprile se ne erano già registrate una di magnitudo 4 alle 4.19 e una di magnitudo 3.6 alle 20.41. Infatti, dopo il forte sisma del Centro Italia del 2016, nella zona di Muccia la terra era tornata a tremare con frequenza e intensità da alcuni giorni.

L'epicentro della scossa di magnitudo 4.7 è stato a 53 km da Perugia, 65 da Terni e 85 dall'Aquila. Oltre 10 repliche sono state registrate finora, tra cui due di magnitudo 3.5 alle 5.46 e alle 6.03. Quest'ultima, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto ipocentro a 2 km da Pieve Torina (Macerata).

Crollato il campanile di una chiesa

La scossa di terremoto 'ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varano. Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati nelle Sae (Soluzioni abitative di emergenza), 120-130 persone stanno in case agibili e il resto è in sistemazione autonoma o da parenti.

Ulteriori danni dopo il 2016

Parla di "ulteriori danni rispetto a quelli già avuti" dal forte terremoto del 2016 il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, dopo la scossa di magnitudo 4.7 avvenuta questa mattina all'alba.

"La popolazione è molto provata - commenta Gentilucci al telefono con Rai News24 -. Si ricominciano ora i sopralluoghi per verificare che la tenuta statica degli edifici sia adeguata. Siamo stamani in giro con l'auto della protezione civile per verificare i danni". Non risultano al momento feriti.

(Ats)