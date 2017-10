Forze speciali inviate in Catalogna

La scelta gel Governo di Madrid per rafforzare la sicurezza dopo la minaccia degli indipendentisti di prendere il controllo di infrastrutture come gli aeroporti.

Le autorità spagnole hanno cominciato a dispiegare forze speciali dei servizi di sicurezza in infrastrutture strategiche in Catalogna, come l'aeroporto El Prat, in vista di una possibile dichiarazione di indipendenza da parte della regione.

Secondo quanto scrive l'agenzia stampa spagnola Europa Press, che cita fonti della polizia, almeno 150 agenti del Gruppo di azione rapida (Gar) della Guardia Civil si trovano in un hangar dell'aeroporto El Prat di Barcellona pronti a far fronte ai gruppi indipendentisti che minacciano di prendere il controllo di infrastrutture come aeroporti, porti e frontiere.

Secondo le fonti, la missione delle teste di cuoio - almeno per quanto riguarda lo scalo barcellonese - è quella di guidare la squadra che rafforzerà la sicurezza della torre di controllo e del centro di controllo del traffico aereo. Il Gar è specializzato in azioni ad alto rischio che richiedono una risposta rapida.

Caixa lascia la Catalogna

L'istituto di credito catalano La Caixa ha deciso di trasferire la sua sede sociale da Barcellona a Palma di Maiorca, nelle isole Baleari "finché persisterà l'attuale situazione in Catalogna". Lo riporta il quotidiano "La Vanguardia", che cita un comunicato dell'istituto. Stessa decisione per la CriteriaCaixa, una società controllata al 100% che ha in gestione il patrimonio della banca.

(Ats)