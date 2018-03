Francia, deceduto il gendarme eroe

Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto questa notte in seguito alle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di Trèbes, in Francia. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'interno francese, Gérard Collomb. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio.

"Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua bravura, il suo sacrificio. Con il cuore addolorato, invio la vicinanza di tutto il Paese alla sua famiglia, i suoi parenti e i suoi colleghi della Gendarmeria dell'Aude", ha indicato il ministro su Twitter pubblicando una foto del tenente colonnello con la bandiera tricolore francese. Con la morte di Beltrame, il bilancio dell'attacco terroristico di ieri sale a quattro vittime e 15 feriti.

L'inchino della politica

Il mondo politico francese si inchina dinanzi all'eroismo di Arnaud Beltrame. Il presidente francese Emmanuel Macron gli ha reso omaggio, scrivendo in un comunicato che il 45enne "è caduto da eroe" e merita il "rispetto e l'ammirazione dell'intera nazione". A rendergli omaggio sono poi stati anche il premier Edouard Philippe e i membri del Governo francese.

Oltre a loro, anche i leader dei diversi partiti all'opposizione hanno salutato il coraggio e l'abnegazione dell'agente morto. Di "eroe francese" ha parlato il segretario dei Républicains Laurent Wauquiez, mentre la leader del Front National Marine Le Pen auspica che il "suo sacrificio possa segnare una svolta radicale nella lotta contro lo Stato islamico". In un tweet, il neosegretario socialista Olivier Faure rivolge un messaggio "a tutti gli studenti di Francia: a vostro parere - scrive - chi incarna l'eroismo? Colui che sacrifica la propria vita per altrui o colui che sacrifica quella degli altri in nome della proprie idea di morte? Grazie ad Arnaud Beltrame. Al grande uomo, la patria riconoscente", conclude Faure, citando la celebre iscrizione all'ingresso del Pantheon di Parigi, dove riposano i grandi della Francia.

Nel fiume di omaggi, anche quello del presidente dell'Assemblea nazionale, François de Rugy, che a nome della rappresentanza nazionale rivolge "le più sincere condoglianze alla famiglia, ai cari e ai colleghi del tenente-colonnello" Beltrame e "la più alta riconoscenza per il suo atto eroico dinanzi alla barbarie".

"La lotta contro l'Isis continua"

"La lotta contro l'Isis continuerà senza debolezze, con forza e determinazione": lo scrive la ministra francese della difesa, Florence Parly, in una nota in cui sottolinea che l'esercito "è pienamente impegnato" per sconfiggere i terroristi dello Stato islamico, in Medio Oriente, nel Sahel ma anche "sul nostro territorio al fianco della gendarmeria e della polizia".

Quindi l'omaggio "all'eroismo del tenente-colonnello Arnaud Beltrame che ha condotto la sua missione fino al sacrificio supremo".

Fermato un amico del killer

Intanto un minorenne, amico dellautore dell'attacco terroristico di ieri a Carcassonne e Trèbes, Redouane Lakdim, è stato posto in stato di fermo nell'ambito delle indagini sull'attentato: è quanto rivelano fonti vicine all'inchiesta citate da Bfm-Tv. Nato nel 2000, il ragazzo è stato fermato questa notte per associazione terrorista. In Francia, il fermo per terrorismo può durare fino a 96 ore contro le normali 24 o 48 ore.

Successivamente delle perquisizioni sono state eseguite dalle forze speciali del raid presso il domicilio del killer, Redouane Lakdim, a Carcassonne e nel quartiere popolare di Ozanam, situato a poche centinaia di metri dall'antico borgo medievale gioiello turistico della Francia e patrimonio dell'Unesco.

