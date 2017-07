Francia: si dimette il capo dell'esercito

Il capo di Stato maggiore dell'esercito francese, il generale Pierre de Villiers, ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron. Lo scorso 12 luglio de Villiers aveva duramente criticato le proposte sul bilancio della Difesa annunciate dal governo.

"Troppi tagli"

"Nelle circostanze attuali, considero di non essere più in grado di assicurare la sostenibilità del modello di esercito al quale credo per garantire la protezione della Francia e dei francesi, oggi e domani": così de Villiers in un comunicato, diffuso dopo aver rassegnato le dimissioni.

"Di conseguenza, mi sono assunto le mie responsabilità presentando oggi le dimissioni al presidente della Repubblica, che le ha accettate" continua poi il generale.

(Red/Ats)