Fulmine colpisce coppia svizzera in Spagna

Una coppia di cittadini svizzeri è stata colpita da un fulmine ieri pomeriggio sull'isola di Maiorca (Spagna). L'uomo ha riportato ferite gravi, mentre la donna, che gli teneva la mano, ha subito lesioni più lievi, ha indicato il giornale ABC che cita polizia e pompieri.

I due stavano passeggiando nei pressi di una torre della città di Andratx, situata nella parte occidentale dell'isola turistica. La coppia è stata ricoverata in ambulanza in un ospedale di Palma di Maiorca. Per il momento il Dipartimento federale degli affari esteri non ha confermato né smentito l'informazione.

(Ats)