Furgoncino si schianta contro fermate bus

(LE FOTO) È successo nel quartiere Croix Rouge a Marsiglia. Il bilancio è di un morto e un ferito. Fermato il conducente. Il procuratore: "Non è terrorismo".

© David Coquille via AP

Un furgoncino (nella foto sotto) si è lanciato a tutta velocità contro due fermate dell'autobus a Marsiglia, nel quartiere della Croix Rouge. Le forze dell'ordine hanno fatto sapere che il bilancio è di un morto e un ferito. L'autista è già stato fermato dalla polizia che lo sta interrogando.

L'uomo, un francese 35enne, non è schedato "S" (sospetto radicalizzato), ma è però conosciuto per alcuni precedenti penali, come furto, spaccio e detenzione illegale di armi.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è una donna di 41 anni, investita dal veicolo poco dopo le 9.00 di questa mattina.

"Non c'è nessun elemento che possa qualificare questo atto come atto terroristico". Lo ha detto il procuratore di Marsiglia. Il procuratore ha poi aggiunto che per il momento gli inquirenti sono più orientati verso "una pista psichiatrica".

(Red/Ats)