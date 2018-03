Gaza, preoccupazioni da Berna

Gli scontri avvenuti a Gaza fra l'esercito israeliano e i manifestanti palestinesi nel primo giorno della 'Grande Marcia del Ritorno' rendono necessaria una rivitalizzazione dei colloqui di pace. È quanto ha sostenuto in un comunicato odierno il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La Svizzera si impegna per una pace duratura e per una concordata soluzione dei due Stati, si legge nella nota. La Confederazione è preoccupata e invita entrambe le parti alla moderazione.

In particolare, la Svizzera sostiene la proposta del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di un'indagine indipendente su quanto accaduto. Negli scontri avvenuti ieri si sono registrati diciassette palestinesi morti e oltre 1'200 feriti. Il presidente palestinese Abu Mazen ha dichiarato per oggi un "giorno di lutto nazionale".

I cristiani a Gaza

"Stiamo bene ma seguiamo con trepidazione quanto accade. La tensione era palpabile e ieri è scoppiata con la tragedia cui abbiamo assistito. Gli scontri si sono registrati al confine e dunque lontano dal centro dove siamo noi, nel quartiere orientale di Al-Zeitoun, a Gaza". Così padre Mario Da Silva, parroco della comunità latina della 'Sacra Famiglia' di Gaza commenta al Sir i gravi scontri avvenuti ieri.

Nonostante la tensione la piccola comunità cristiana di Gaza si è ritrovata lo stesso nella parrocchia per celebrare la Passione di Gesù e il parroco riferisce che "c'era moltissima gente, di più degli anni scorsi. Un afflusso - spiega - dovuto ai permessi negati ai cristiani da parte di Israele. Tuttavia - rivela padre Da Silva - nella giornata di ieri è giunta la notizia che Israele avrebbe concesso circa 300 permessi" per uscire dalla Striscia di Gaza per recarsi a celebrare la festa a Gerusalemme e negli altri luoghi santi. "Ci prepariamo adesso a celebrare la Pasqua, anche se faremo tutto all'interno della chiesa. Continuate in questa Pasqua a pregare per noi".

(Ats/Red)