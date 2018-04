George H. Bush in terapia intensiva

L'ex presidente americano George H.Bush, 93 anni, è stato ricoverato e sarebbe in terapia intensiva. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia. Il ricovero arriva all'indomani dei funerali della moglie Barbara, morta la scorsa settimana.

"George H.Bush- informa il portavoce Jim McGrath in una nota - è stato ricoverato allo Houston Methodist Hospital domenica dopo aver contratto un'infezione che si è diffusa al suo sangue. Sta rispondendo ai trattamenti medici e sembra potersi riprendere. Aggiorneremo sugli sviluppi nelle prossime ore".

Fonti mediche e altre vicino alla famiglia spiegano però come si tratti di una infezione pericolosa per la vita e come l'ex presidente sia stato ricoverato in condizioni critiche. A preoccupare soprattutto la pressione sanguigna, che sarebbe precipitata nelle ultime ore almeno un paio di volte in cui si è temuto per il peggio. Ora si sarebbe stabilizzata, ma l'età avanzata e le condizioni di salute già precarie di Bush complicano il quadro clinico generale.

