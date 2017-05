Germania, gli exit poll premiano la Merkel

Nel Land del Nord Reno-Westfalia, la Cdu-Csu di Angela Merkel è in netto vantaggio con il 34,5% dei consensi, stando agli exit poll divulgati dalla tv ZDF. L'Spd avrebbe invece ottenuto il 30,5%.

I Liberali avrebbero ottenuto il 12%, Alternative für Deutschland il 7,5%, i Verdi il 6%, Die Linke 5, i Pirati 1%. Con questi risultati, la coalizione rosso-verde uscente non potrebbe governare nei prossimi cinque anni.

La reazione dei vincitori

"È una buona giornata per il Nord Reno-Westfalia. Abbiamo ottenuto i due risultati che avevamo: mandare via la coalizione rosso-verde e avere la Cdu come primo partito nel Land. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Abbiamo vinto". Lo ha detto il candidato presidente della Cdu Armin Laschet, commentando la vittoria nel Land di Duesseldorf. Laschet ha criticato il governo precedente, definendo come negativa la sua azione nella regione.

E quella degli sconfitti

"Mi assumo la responsabilità del risultato, e mi dimetto dalla presidenza dell'SPD del Nord Reno-Westfalia e dalla vicepresidenza del partito. Le dimissioni hanno effetto immediato". Lo ha detto la ministra presidente socialdemocratica del Land di Duesseldorf, Hannelore Kraft, subito dopo i risultati delle amministrative, che danno chiaramente in testa la Cdu, e l'avversario Armin Laschet.

"C'è stato molto impegno in questa campagna, ma purtroppo non è bastato", ha aggiunto.

"Così è: vinciamo insieme e perdiamo insieme. Queste elezioni ci dovranno far pensare a cosa dobbiamo cambiare qui a Berlino". Lo ha detto il candidato dell'Spd alla cancelleria, Martin Schulz, commentando la sconfitta alle elezioni in Nord Reno-Westfalia. "Abbiamo 17 mila nuovi iscritti, abbiamo convinto una sacco di persone che vale di nuovo la pena", ha aggiunto, mostrando di voler andare avanti. "Dobbiamo rendere questo Paese più giusto e difendere l'Europa dai populisti", ha concluso.

