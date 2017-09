Germania: "Vera sfida sarà creare una coalizione"

La vera sfida politica in Germania, dove sul nome del prossimo cancelliere nessuno ha molti dubbi, arriverà dopo il voto del 24 settembre: "Stavolta avremo difficoltà a formare una coalizione di governo", avverte il politologo tedesco Oskar Niedermayer. In un'intervista all'agenzia di stampa italiana ANSA, il docente della Freie Universitaet Berlin si presta a un'analisi a tutto campo dello scenario attuale, pronosticando fra l'altro che "se i socialdemocratici prenderanno meno del 23%, Martin Schulz dovrà lasciare la guida del partito, e l'Spd affronterà un ricambio generazionale". Neppure Sigmar Gabriel potrebbe riprenderne le redini: "A quel punto la leadership potrebbe toccare ad Andrea Nahles".

Niedermayer condivide l'interpretazione diffusa: "Angela Merkel gioca bene la carta della 'madre' della Nazione, la manager delle crisi, in grado di guidare il Paese in un momento in cui la complessità dello scenario internazionale provoca più ansie di quante non possa suscitarne la situazione interna". "Solo il 7% dei tedeschi è scontento della propria situazione finanziaria", quindi il tema della "giustizia sociale" scelto da Schulz fa un buco nell'acqua. La cancelliera ha fatto anche degli errori: "Quando in un talkshow molto seguito, due anni fa, ammise di non avere il controllo dei confini, fu spaventoso per i conservatori. Sui profughi ha fatto il più grave errore della sua carriera. Ma poi è riuscita a riprendersi. Non tutti ne sarebbero stati capaci".

"Non c'è un erede"

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: "Per l'Unione oggi il problema non è confermare la cancelliera, ma cosa succederà fra 4 anni. Dal momento che non c'è un erede". Martin Schulz, invece, dai suoi errori non è riuscito finora a riprendersi: "Ha sbagliato a non entrare nel governo. Avrebbe dovuto fare il ministro degli Esteri, notoriamente la figura più amata del Paese. Questo gli avrebbe consentito di essere molto più presente sulla scena" e sui temi che contano in questa partita. Attaccare sui profughi, inoltre, va solo a vantaggio di Alternative fuer Deutschland. Ma Afd, che ha chiaramente scelto un profilo di destra nazionalista, "non avrà alcun peso nel prossimo parlamento, non inciderà sulle politiche del Paese e nessuno si alleerà con loro". L'unica chance di affermazione del partito è spostarsi su posizione più moderate. Niedermayer crede invece nel rinnovamento dei Liberali: "Alla testa del partito non c'è più nessuno della vecchia guardia: c'è stato un vero ricambio del personale. Sui temi molto meno, anche se adesso puntano sulla digitalizzazione, e indicano nuove priorità. Non ha bisogno di cambiare temi però l'Fdp: la sua clientela resta sempre quella del ceto medio". "Se i numeri lo permetteranno, si farà una coalizione nero-gialla (Cdu-Csu e Liberali), ma non sarà comunque una situazione facile", avverte. Dopo lo shock subito dal partito, che finì fuori dal Parlamento nel 2013 dopo aver governato con Merkel, "stavolta il prezzo di un esecutivo con loro per l'Unione sarà più alto".

L'altra possibilità è la cosiddetta Giamaica (Unione-Verdi-Liberali): "La ritengo un'opzione molto difficile al momento, e decisive potrebbero essere le decisioni che del congresso straordinario dei Verdi di domani". Gli ecologisti vogliono un'uscita dal carbone e dai motori a combustibile e hanno indicato anche una data, il 2030. Bisognerà capire come declineranno queste condizioni: se le proporranno come vincolanti per governare, non potranno allearsi con la Csu bavarese e con i Liberali. "A meno che qualcuno non ci rimetta la faccia". Ad oggi sono sul piede di guerra: Verdi e Liberali si contendono il terzo posto. Una coalizione rosso-rosso-verde, per il politologo, non è immaginabile, visti i toni duri della Linke. Mentre ad una riedizione della Grosse Koalition "si arriverà soltanto se non non ci sarà altra alternativa".

(Ats)