Giornalisti RSI minacciati in Francia

Diverse troupe tv, fra cui una della RSI, e inviati di giornali si sono recati oggi nella cité Ozanam, a Carcassonne (sud-ovest della Francia), dove viveva Radouane Lakdim, il terrorista che ieri ha ucciso 4 persone ferendone altre 15. Ed esse sono state aggredite e minacciate.

La situazione, nel quartiere, appare molto tesa. In un reportage diffuso su France 3 regione si vedono chiaramente alcuni giornalisti della rete pubblica minacciati da giovani del quartiere: "Vattene, vattene altrimenti ti spacco in due!" grida uno. Yann Bouchez, giornalista di Le Monde, scrive su Twitter che "due giovani in auto" gli si sono avvicinati e uno gli ha gridato: "Sei un giornalista? Vattene da qui o ti spezzo le gambe".

Alcuni giornalisti di France 3, BFM-TV e anche un giornalista e un videomaker della RSI, mentre parlavano con alcuni abitanti del quartiere sono stati violentemente strattonati da due giovani, secondo quanto riferisce il reporter Marc Dana: "Hanno cominciato a darci spintoni, a prendere i treppiedi delle telecamere e a lanciarceli dietro".

Messi in fuga, i giornalisti sono stati inseguiti dai teppisti in auto per tutto il quartiere. Secondo Dana, uno dei reporter ticinesi era sofferente alle gambe dopo essere stato colpito. Sul proprio sito, la RSI scrive i due sono stati cacciati "in malo modo. Calci e spintoni: vogliono che i media se ne vadano".

(Red/Ats)