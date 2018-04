"A giorni sarà fissata l'ultima udienza"

Intervista all’avvocato musulmano che da anni rischia la sua vita per salvare quella di Asia Bibi, condannata all’impiccagione in Pakistan per false accuse di blasfemia.

di Leone Grotti

«A giorni verrà fissata l’udienza finale del processo di Asia Bibi». È quanto dichiara al GdP Saiful Malook, l’avvocato musulmano che da anni rischia la vita per salvare quella della donna cattolica condannata all’impiccagione in Pakistan per false accuse di blasfemia. La notizia è stata data a Malook dallo stesso presidente della Corte Suprema, Mian Saqib Nisar: «Mi ha detto di tenermi pronto, perché la data sarà fissata presto: parliamo di giorni questa volta, non di mesi».

Quello di Asia Bibi è il processo più importante e politicamente sensibile dell’ultimo decennio in Pakistan. Dal suo esito si capirà se il Governo vuole continuare nella sua guerra al terrorismo islamico o se invece ha deciso di alzare bandiera bianca e dare un contentino agli estremisti che a migliaia affollano le piazze gridando: «Uccidete Asia Bibi».

La donna è in carcere dal 2009, da oltre otto anni, per avere bevuto un bicchiere d’acqua: le sue compagne di lavoro nei campi la accusarono di avere infettato la fonte in quanto cristiana e lei rispose: «Il mio Gesù è morto sulla croce per redimere i peccati di tutta l’umanità, Maometto cosa ha fatto per voi?». Quando la notizia dell’incidente si diffuse, il villaggio insorse, dagli altoparlanti delle moschee i muezzin chiamarono a raccolta i musulmani per punirla e Asia Bibi fu picchiata davanti ai figli. Poi per 5 giorni tutto tacque e la vita ricominciò come prima, fino a quando l’imam del villaggio, che non era presente al diverbio, insieme ad altri accusatori, sporse denuncia per blasfemia.