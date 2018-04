Gli ispettori dell'Opac a Duma

Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche entreranno domani nella città siriana per verificare la fondatezza delle accuse sul presunto attacco chimico.

Entreranno domani a Duma, a est di Damasco, gli ispettori dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), secondo quanto riferito oggi dal quotidiano siriano al Watan vicino al governo.

Da giorni si attende l'avvio della missione a Duma degli esperti giunti venerdì scorso a Damasco con il mandato di verificare la fondatezza delle accuse rivolte al governo siriano di aver fatto uso di armi chimiche in attacchi a Duma il 7 aprile scorso.

Per "ragioni di sicurezza" il governo siriano e le autorità russe nel paese non avevano dato il via libera all'Onu di rilasciare l'autorizzazione formale agli ispettori Opac per recarsi a Duma, pattugliata dalla polizia siriana e da quella militare russa.

Ieri il ministero della Difesa russo aveva annunciato che gli ispettori sarebbero entrati a Duma domani.

(Ats)