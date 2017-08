Gli USA: "Illegale rimuovere Ortega Diaz"

Condannata la rimozione in Venezuela del capo procuratore da parte della nuova assemblea costituzionale. Intanto il dittatore Maduro critica il Vaticano.

Gli Stati Uniti hanno condannato la rimozione in Venezuela del capo procuratore, Luisa Ortega Diaz, da parte della nuova assemblea costituzionale. Rimozione definita dal portavoce del Dipartimento di Stato americano "illegale".

Intanto Julio Borges, presidente del parlamento venezuelano, controllato dall'opposizione, ha sottolineato che lunedì i parlamentari si recheranno nella sede dell'assemblea a Caracas.

"Lunedì mattina saremo lì", ha commentato Borges alla stampa. "Siamo nel nostro peggior momento, una fase difficile e buia, ma non ci demoralizzeremo, non dobbiamo pensare che questo governo stia vincendo: il paese è in piedi, ribelle".

La sede del parlamento alla quale si riferisce Borges è il Palazzo Legislativo di Caracas, lo stesso dove venerdì si sono insediati i membri dell'assemblea costituente (definita 'cubana' dall'opposizione) voluta dal presidente Nicolas Maduro.

Maduro, "Papa è una cosa, Vaticano è un'altra"

"Una cosa è il percorso del Papa come difensore dei popoli cristiani con la sua umiltà, un'altra, molto diversa, è la struttura della segreteria di stato vaticana, della burocrazia". Lo afferma il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, intervistato da un'emittente argentina.

"Sfortunatamente Monsignor Parolin è caduto nelle mani dei settori più estremisti del vertice della Chiesa cattolica venezuelana", ha aggiunto Maduro.

(Ats)