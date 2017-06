Gran Bretagna: e ora cosa succederà?

Più interrogativi che punti fermi a poche ore dal voto che, stando ai primi risultati, ha confermato i conservatori di May al governo senza però avere una maggioranza in Parlamento.

E ora cosa succederà? È questa la domanda più ricorrente a poche ore dal voto in Gran Bretagna, che, stando ai primi risultati, ha confermato i conservatori di May al governo senza però avere una maggioranza in Parlamento. Una domanda a cui manca per ora una risposta ufficiale, attesa da tutti in queste ore dalla premier May.

Nessuna dimissione

Premier che non avrebbe intenzione di dimettersi dopo il risultato elettorale della scorsa notte che vede il suo Partito conservatore perdere la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento. Lo riporta SkyNews citando fonti del partito.

Labour pronto a formare governo

"Il Labour è pronto a formare un governo" di minoranza. Lo ha detto John McDonnell, numero due del partito laburista e Cancelliere dello Scacchiere ombra, dopo il risultato della notte elettorale.

Per McDonnell sarebbe una "coalizione del caos" un eventuale accordo di governo fra i conservatori della premier Theresa May e il Dup, il Partito unionista nordirlandese.

Colloqui tra conservatori e unionisti

Ci sono "colloqui continui" in corso tra i Conservatori della premier Theresa May e gli unionisti nordirlandesi del Dup per formare una coalizione di governo dopo che i Tories hanno perso la maggioranza assoluta ai Comuni. Ne dà notizia Sky News.

La sterlina va giù

La sterlina continua a ritoccare i minimi dallo scorso aprile scendendo fino a 1,2650 sul dollaro e 0,883 sull'euro registrando il peggior calo dallo scorso ottobre: oltre il 2%, che rappresenta uno scossone molto netto per le dinamiche del mercato valutario.

Ulteriore indebolimento della moneta britannica anche sullo yen a 139,9.

Brexit non in discussione

"Non è stato un referendum-bis, la Brexit si farà", ma il risultato del voto britannico "cambierà forse un certo numero di cose. Ci sarà senza dubbio un impatto sullo spirito dei negoziati, sul dato politico, ma l'apertura dei negoziati non è in discussione". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ai microfoni di Europe 1, ribadendo che le trattative si terranno "su una base ferma, ma amichevole".

(Ats/Red)