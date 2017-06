Granate da un elicottero a Caracas

Un elicottero della Polizia scientifica venezuelana ha sorvolato il centro di Caracas e dal velivolo sono state lanciate granate sulla sede del Tribunale supremo di giustizia, secondo quanto ha denunciato il presidente Nicolas Maduro, il quale ha parlato di un "attacco terrorista" nella capitale. "Hanno sparato contro il Tribunale supremo: è il tipo di attacco che sto denunciando da tempo", ha detto il presidente venezuelano, che ha assicurato che "cattureremo i colpevoli".

Molti residenti nel centro di Caracas hanno visto e fotografato l'elicottero, che esibiva su uno dei lati una bandiera con lo slogan "Libertà 350", in allusione a un articolo della Costituzione venezuelana che autorizza la rivolta contro autorità antidemocratiche. Maduro ha affermato che il responsabile dell'attacco è un agente della Brigata di azioni speciali (Bae) della Polizia scientifica, Oscar Rodriguez, che ha collegato con Miguel Rodriguez Torres, ex ministro degli Interni e della Giustizia di Hugo Chavez, "che è in contatto con la Cia".

Oscar Perez, l'agente della Polizia scientifica che ha sorvolato Caracas e attaccato il Tribunale supremo di Giustizia, ha pubblicato un manifesto su Instagram nel quale chiede le dimissioni del presidente Nicolas Maduro e chiama il popolo venezuelano a unirsi con le forze armate contro il governo.

Il manifesto - letto da Perez a viso scoperto, con quattro altri agenti armati in formazione e mascherati dietro di lui - è firmato da "una alleanza di funzionari militari, poliziotti e civili, alla ricerca di un equilibrio e contro questo governo transitorio e criminale" che sottolinea "NON appartenere a nessuna tendenza politica o di partito: siamo nazionalisti, patrioti ed istituzionalisti".

(Red/Ats)