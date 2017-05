Grecia, bomba sull'auto di Papademos

L'ex primo ministro della Grecia Lucas Papademos è stato ferito dall'esplosione di un dispositivo all'interno del veicolo in cui circolava ad Atene. L'incidente ha causato anche lesioni al conducente della vettura, secondo i media greci. Papademos, ex primo ministro greco, alla guida dell’esecutivo «tecnico» dall’11 novembre 2011 al 16 maggio 2012, è stato anche governatore della Banca centrale greca e vicepresidente della BCE. È stato trasferito in un ospedale di Atene con ferite all'addome e alle gambe, secondo il giornale Proto Thema'. Gli esplosivi dovevano essere nascosti in un pacchetto che l'ex primo ministro ed ex vice presidente della Banca centrale europea ha aperto all'interno del veicolo. "Siamo scioccati, condanno questo gesto infame", ha detto il ministro per la Comunicazione, Nikos Pappas. Le condizioni dell'ex premier - secondo alcuni canali tv greci - sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita.

(ma.simi)