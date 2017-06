Grenfell Tower, pompieri traumatizzati

Sono traumatizzati gli "eroi" della Grenfell Tower di Londra, come li definiscono i media britannici. I pompieri di Londra hanno visto "cose orribili" quando sono arrivati nell'edificio avvolto dalle fiamme e nonostante il vasto incendio sono riusciti a salvare 65 persone intrappolate negli appartamenti. "Ho parlato con uno di loro - ha detto la comandante della London Fire Brigade, Dany Cotton - ed era in lacrime, pur trattandosi di un pompiere con molta esperienza alle spalle". Fra le scene più spaventose quelle della gente che dalle finestre si lanciava nel vuoto o faceva lo stesso coi propri bimbi piccoli per tentare di salvarli. L'incendio ha provocato 17 morti e decine di dispersi. Ma il poravoce della task force intervenuta parla di un centinaio di vittime.

Intanto continuano gli appelli e le telefonate di amici e parenti che hanno tentato di recuperare notizie su quanti mancano all'appello. Gli sfollati sono attualmente ospitati in uno dei centri che sono stati predisposti dopo la tragedia a North Kensington.