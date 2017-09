Hamas cerca la riconciliazione

di Vittorio Bianchi

"Sembra che qualcosa si stia muovendo nella Striscia di Gaza", avevamo scritto qualche tempo fa in un articolo pubblicato il 25 agosto 2017. Sembrava che vecchie alleanze si stessero ricompattando. E ieri è arrivata la notizia di quella che potenzialmente potrebbe essere una svolta.

Hamas ha dichiarato di aver accettato per intero le condizioni chiave poste dalla rivale Autorità nazionale palestinese (Anp) per una riconciliazione a dieci anni dalla clamorosa rottura. Resterà da vedere se l’operazione si tradurrà in un nulla di fatto, ma per ora i segnali indicano che la riconciliazione con Al-Fatah potrebbe davvero realizzarsi. Come confermato anche alla radio militare dall’ex ministro palestinese Ashraf al-Ajrami, riferendosi allo scioglimento dell’esecutivo di Hamas a Gaza. «Se si tratta di una mossa concreta dal presidente Abu Mazen giungerà una risposta positiva». Le negoziazioni sono state rese possibili grazie all’importante mediazione egiziana. Proprio al Cairo si è trattenuto Ismail Haniyeh, capo di Hamas, per una settimana, prima di essere raggiunto da una delegazione di Fatah.