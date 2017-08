Harvey, pericolo tutt'altro che superato

Il governatore del Texas Greg Abbott ha annunciato di aver mobilitato l'intera Guardia nazionale statale in risposta all'uragano Harvey, portando il numero degli uomini impiegati a circa 12 mila. Fino a ieri erano 3000. Abbott era stato criticato per non aver attivato un numero superiore di membri della Guardia nazionale.

Oltre 40mila miliardi di litri pioggia finora caduti in Texas: sono alcuni dei numeri sconcertanti del disastroso uragano Harvey. Secondo quanto scrive Cnn citando una società di analisi meteorologica, una volta che Harvey avrà completato il suo percorso, i litri di pioggia caduti supereranno i addirittura i 90mila miliardi di litri.

Sempre rimanendo nel campo dei numeri, sono state duemila le persone salvate in acqua a Houston mentre in tutto lo Stato ci sono state 316mila interruzioni di corrente. Oltre 75 mila le chiamate al numero di emergenza (911) di Houston nelle ultime 24 ore, contro una media di ottomila al giorno. Lo Stato di emergenza ha interessato invece 62 contee.

Sono oltre 30mila i residenti in Texas possibili sfollati in seguito al disastroso passaggio dell'uragano Harvey, stando alla Fema (Federal Emergency Management Agency, responsabile per la protezione civile). Le autorità hanno inoltre avvertito che il pericolo è tutt'altro che superato. "Non ne siamo ancora fuori - ha detto il ministro facente funzioni dell'Homeland Security (sicurezza interna) Elaine Duke - Harvey è ancora pericoloso e resta una tempesta storica".

(Ats)