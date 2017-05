"Ho dato informazioni sul terrorismo ai russi"

"Come presidente volevo condividere con la Russia fatti riguardanti il terrorismo e la sicurezza sui voli di linea, cosa che io ho assolutamente il diritto di fare". Così Donald Trump replica allo scoop del Washington Post, di fatto confermando di aver messo a disposizione , durante quello che definisce "un incontro ufficialmente previsto alla Casa Bianca", dei suoi interlocutori russi delle informazioni di intelligence.

Nel suo messaggio, che Trump come suo costume affida a tweet mattutini, il presidente spiega anche che a spingerlo sono state "ragioni umanitarie", senza fornire ulteriori spiegazioni. "Oltre al fatto - conclude il secondo tweet - che voglio che la Russia rafforzi in modo consistente la lotta al terrorismo e lo Stato Islamico".

Nei suoi tweet Trump fa esplicitamente riferimento al fatto che come presidente ha l'autorità di declassificare informazioni a sua discrezione. Del resto anche i media americani hanno sottolineato da subito che le azioni di Trump è difficile che possano, se verificate, costituire un illecito. Ma il Post ha rivelato che le informazioni rivelate da Trump - che il giornale non ha diffuso nei contenuti - sono il frutto di un accordo di condivisione di intelligence con un alleato degli Stati Uniti che non ha autorizzato il presidente a passare queste informazioni a Mosca. Tanto che l'azione di Trump avrebbe costretto alti funzionari della Casa Bianca ad una serie di telefonate con Cia ed Nsa per cercare di limitare i danni.

Le parole di Trump non solo sembrano confermare lo scoop del Post ma anche smentire le smentite che erano finora arrivate dalla Casa Bianca. In particolare dal consigliere per la Sicurezza Nazionale che ai giornalisti aveva affermato in modo categorico che "in nessun momento sono state discusse fonti o metodi di intelligence e nessuna operazione militare che non fosse già nota".

(Ats)