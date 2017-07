I genitori di Charlie rinunciano alla battaglia

Chris Gard e Connie Yates hanno ritirato la richiesta di modificare la sentenza che autorizzava a staccare le macchine perché per la terapia sperimentale è già troppo tardi.

© Jonathan Brady/PA via AP

Per il piccolo Charlie Gard è "passato troppo tempo, e il trattamento" sperimentale proposto da un team internazionale "non può ora offrire possibilità di successo". I genitori hanno dunque ritirato la richiesta di modificare la sentenza originale della Corte, che autorizzava l'ospedale a staccare le macchine che tengono in vita il bimbo. Lo ha detto il legale dei genitori di Charlie, Grant Armstrong.

Si apre in modo drammatico l'udienza di oggi davanti all'Alta Corte di Londra per esaminare il caso di Charlie Gard, il bimbo di 11 mesi affetto da una malattia rarissima, ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra.

A descrivere il clima nell'aula Joshua Rozemberg, della Bbc. Dunque gli esami effettuati la scorsa settimana hanno confermato "le peggiori paure dei genitori". "Per Charlie è troppo tardi, il danno è stato fatto. Non è più nel migliore interesse del piccolo perseguire questo corso di trattamento", ha detto Armstrong.

(Ats)