I russi hanno ucciso al-Baghdadi?

Mosca è convinta. Il leader dello Stato islamico è morto a seguito di un bombardamento a Raqqa. La coalizione internazionale guidata dagli USA però non conferma.

La Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa afferma di non poter confermare notizie della possibile uccisione del leader dello 'Stato islamico' Abu Bakr al-Baghdadi in raid militari russi in Siria.

In una email inviata all'Associated Press, il colonnello Ryan Dillon, portavoce della Coalizione, ha scritto: "Per il momento non possiamo confermare queste notizie".

Questo dopo che il ministero della Difesa russo aveva affermato che al-Baghdadi era presente a una riunione dei leader del gruppo terroristico vicino Raqqa presa di mira dai jet militari russi.

"In seguito ai bombardamenti dei Su-35 e dei Su-34 - era stato riportato - sono stati uccisi comandanti di alto livello dei gruppi terroristici che facevano parte del cosiddetto Consiglio militare dell'Isis, nonché circa 30 comandanti di campo di medio rango e fino a 300 miliziani addetti alla loro sicurezza personale".

Il raid - spiegava il dicastero - è avvenuto dopo che i russi avevano avuto conferma dai droni del luogo in cui avveniva il vertice. L'incontro - secondo le informazioni ottenute dal ministero della Difesa russo - era stato convocato per discutere un piano di uscita dei terroristi da Raqqa attraverso il "corridoio meridionale".

Tra i capi dei tagliagole dell'Isis eliminati ci sarebbero anche il sedicente emiro di Raqqa Abu al-Hadji al-Masri, Ibrahim al-Naef al-Hadj, che controllava un'area tra Raqqa ed Es-Suhne, e il capo della sicurezza del gruppo terroristico Suleiman al-Shuah.

Il ministero della Difesa russo precisava di aver avvertito gli Usa "in anticipo attraverso i canali di interazione sui tempi e sul luogo del bombardamento russo".

(Ats)