Il killer in fuga si è fatto 34 km a piedi

Younes Abouyaaqoub, il killer della Rambla ucciso ieri nei vigneti di Soubirat, avrebbe fatto 34 chilometri a piedi da solo per sfuggire alle ricerche e ai posti di blocco della polizia camminando di notte e dormendo di giorno, secondo la prima ipotesi degli inquirenti ripresa dalla stampa spagnola.

Quando è stato finalmente intercettato e ucciso, Younes aveva un aspetto sporco e trascurato, scrive La Vanguardia.

L'ultima volta che era stato visto, da un testimone giovedì sera alla periferia di Barcellona, si trovava a 34 chilometri dal luogo in cui è stato ucciso.

Younes era solo, ma non portava gli stessi abiti che aveva giovedì nell'attacco contro la folla alla Rambla. Non è chiaro dove possa esserseli procurati. Gli altri 11 membri della cellula terrorista non potevano aiutarlo, erano morti o detenuti.

Indossava una falsa cintura esplosiva e aveva con sé tre coltelli. Il giorno prima sua madre aveva lanciato un appello perché si consegnasse alla polizia: "preferisco vederlo in prigione piuttosto che morto".

Imam di Ripoll doveva essere espulso

L'imam di Ripoll, il marocchino Abdelbaki El Satty, indottrinatore e leader della cellula responsabile degli attentati di Barcellona e Cambrils, avrebbe dovuto essere espulso nel 2015 all'uscita dal carcere, dove aveva scontato una condanna a 4 anni per traffico di droga.

Un tribunale spagnolo aveva però accolto il suo ricorso contro l'ordine di espulsione, riferisce El Mundo, e l'uomo è rimasto in Spagna.

