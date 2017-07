Il portavoce di Trump se ne va

Sean Spicer si è dimesso, in seguito alla nomina a direttore della comunicazione di Anthony Scaramucci.

Sean Spicer si è dimesso da portavoce del presidente Usa Donald Trump. Lo riferiscono media americani, aggiungendo che la motivazione potrebbe essere legata alla nuova nomina del direttore della comunicazione, Anthony Scaramucci.

Secondo le prime indiscrezioni, Sean Spicer sarebbe molto contrariato ma garantirà la sua collaborazione per agevolare la transizione del nuovo direttore della comunicazione indicato da Trump, Anthony Scaramucci, che - sempre stando a fonti citate dai media Usa - ha accettato l'offerta del presidente e assumerà il nuovo ruolo alla Casa Bianca a breve.

Non è chiaro al momento chi invece diventerà il portavoce, il 'press secretary', carica distinta dal direttore della comunicazione e che rappresenta il volto della Casa Bianca, essendo il tramite tra il presidente e i media.

Spicer ricopriva entrambi i ruoli, anche se da tempo non teneva i briefing quotidiani nella sala stampa della Casa Bianca, affidati alla sua vice Sarah Huckabee Sanders.