Il principe saudita a cena con Macron

Cena a sorpresa ieri sera per l'inizio della visita del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman a Parigi, atteso da proteste sul tema dei diritti umani e per il conflitto in Yemen: il presidente Emmanuel Macron lo ha incontrato al museo del Louvre, un appuntamento che non era stato annunciato dall'Eliseo.

Sull'inatteso rendez-vous si stanno sollevando già le prime polemiche e l'Eliseo si è affrettato a precisare che la straordinaria cornice della cena è stata scelta vista la partnership saudita con il museo.

Durante la visita del principe ereditario, che firmerà importanti accordi commerciali con la Francia, sono previste proteste per i raid aerei contro i ribelli nello Yemen.

Oggi su Liberation due intere pagine sono state acquistate da Amnesty International per lanciare un appello al presidente francese: sullo sfondo di una foto di un impiccato, la scritta: "Macron, ne vale la pena". Sotto, la spiegazione: "L'Arabia saudita è il terzo paese in cui si eseguono di più le pene capitali. Noi pensiamo che valga la pena di parlare di diritti umani con il principe Mohammed Bin Salman. E lei?".

(Ats)