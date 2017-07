Il Senato USA boccia revoca dell'Obamacare

Il Senato degli Stati Uniti ha bocciato con 55 contrari e 45 voti favorevoli il testo presentato dai repubblicani per la revoca della maggior parte della riforma sanitaria detta Obamacare senza prevederne una sostituzione. È stata quindi rinviata ad un secondo momento la sostituzione dell'Affordable Care Act. Contro l'emendamento hanno votato anche 7 senatori repubblicani, tra i quali John McCain, risultato martedì decisivo per l'entrata in materia sula riforma.. Secondo alcuni calcoli, se l'emendamento fosse passato 32 milioni di persone avrebbero perso l'assicurazione medica in meno di 10 anni, ma anche si sarebbe determinato un aumento della spesa sanitaria del 20 per cento. Visti i contrasti anche nel Partito repubblicano ora è ipotizzabile che la riforma segua una via meno drastica nella liquidazione dell'Obamacare voluta dal presidente Donald Trump.

(Ats/Red)