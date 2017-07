Il senatore McCain ha un tumore al cervello

Il repubblicano statunitense, veterano della guerra in Vietnam, è ricoverato da alcuni giorni in Arizona, e ora i medici stanno valutando i trattamenti da seguire.

Il senatore repubblicano candidato due volte alla Casa Bianca, John McCain, ha un tumore al cervello. Al veterano della guerra in Vietnam, ricoverato da alcuni giorni a Phoenix in Arizona, è stato diagnosticato un glioblastoma: la sua famiglia con i medici sta ora valutando i trattamenti da seguire, che potrebbero includere un mix di chemioterapia e radioterapia.

Da decenni protagonista della politica americana, nella quale è considerato un 'cane sciolto' per le sue posizioni, McCain ha sfidato Barack Obama nel 2008 e ne è uscito sconfitto. Negli ultimi mesi è stato uno dei più acerrimi 'nemici' del presidente Donald Trump, con il quale i rapporti non sono idilliaci fin dalla campagna elettorale, anche se in passato il presidente si è schierato con il senatore nella sua sfida a Obama.

McCain non ha mai risparmiato critiche a Trump che, a sua volta, lo ha ripetutamente attaccato pubblicamente, arrivando a dire che non può essere chiamato un eroe di guerra. Il botta e risposta fra i due va avanti da mesi, con McCain che si è detto di recente preoccupato da Trump 'commander in chief' e che ha criticato il presidente per i suoi attacchi alla stampa. La dittatura - ha detto McCain - inizia senza libertà di stampa.

La malattia diagnosticata fa però superare le tensioni e Trump esprime la sua solidarietà al senatore, definendolo un combattente. Ma è tutta la politica americana che si schiera con McCain: molti dei senatori repubblicani sono venuti a conoscenza della notizia mentre erano riuniti per discutere come abolire e sostituire l'Obamacare.

(Ats)