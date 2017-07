Il Venezuela brucia, migliaia in piazza

Sono migliaia le persone in piazza contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro che ha indetto per domenica un referendum che trasformerà il Paese in una dittatura. Un manifestante 20enne è morto durante gli scontri fra oppositori, agenti della Guardia Nazionale e "colectivos" chavisti a Cabudare, nell'hinterland di Barquisimeto, capitale dello stato di Lara, nel centro-ovest del Venezuela. È stata la stampa locale ad anticipare la notizia, successivamente confermata dalla Procura Generale, che ha identificato la nuova vittima come José Miguel Pestano.

Secondo le prime ricostruzioni, Pestano è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al torace durante scontri contro la Guardia Nazionale e i "colectivos", che hanno investito una barricata eretta dagli oppositori sul viale La Mata, una delle principali arterie di Cabudare. Con l'uccisione di Pestano diventano sette le persone uccise durante lo sciopero nazionale di 48 ore convocato mercoledì e giovedì dall'opposizione, e 106 dall'inizio della protesta anti Maduro, nell'aprile scorso.

Intanto, gli Stati Uniti hanno ordinato ai familiari dei diplomatici americani che vivono a Caracas di lasciare la capitale del Venezuela prima della prossima consultazione elettorale. Lo riferiscono media americani tra cui la Associated Press. Il Dipartimento di Stato intende inoltre consentire a dipendenti del governo americano presso l'ambasciata Usa in Venezuela di lasciare la capitale o di limitare i movimenti di coloro che restano. In un avviso aggiornato si invitano americani a non recarsi in viaggio in Venezuela per via dei disordini sociali. L'indicazione giunge a tre giorni dal voto, previsto per domenica, indetto dal governo del presidente Nicolas Maduro per l'elezione della Assemblea Costituente.

(Red/Ats)