Incendio in una tendopoli in Calabria

Sono oltre duecento le baracche e le tende distrutte dall'incendio che si è sviluppato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Paina di Gioia Tauro.

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite dall’incendio. Sulle cause sono in corso accertamenti. Secondo quanto si è però appreso, le fiamme si sarebbero sviluppate da una zona centrale della tendopoli estendendosi poi al resto della struttura. Da qui l'ipotesi che la causa delle fiamme sia stata accidentale. Non è escluso, in particolare, che le fiamme abbiano avuto origine da un fuoco acceso dai migranti per riscaldarsi. Il morto è stato trovato carbonizzato e le sue condizioni, al momento, non hanno consentito neppure di stabilirne il sesso.

I due feriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Polistena. Le loro condizioni secondo quanto si è appreso non sono gravi. Sul posto per le indagini carabinieri e polizia di stato, e i vigili del fuoco che stanno effettuando i rilievi tecnici per stabilire le cause dell'incendio per il momento non accertate.

(Ats)