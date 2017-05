Iraq, 100 miliardi per ricostruire il paese

Saranno necessari cento miliardi di dollari per ricostruire l'Iraq, sconvolto da uno Stato di guerra che dura dall'invasione anglo-americana del 2003 e dal conflitto contro l'Isis. Lo ha affermato oggi il ministro della Pianificazione economica, Salman al Jumaili, ricevendo Suraj Komar, direttore della Banca mondiale per il Medio Oriente. I colloqui sono stati dedicati in particolare agli interventi che saranno necessari per riportare ad una vita normale le vaste regioni del Paese occupate dallo Stato islamico nel 2014, una volta che i jihadisti saranno stati sconfitti. "Il piano per la ricostruzione - ha sottolineato Jumaili - richiederà dieci anni, diviso in due parti: la prima dal 2018 al 2022 e la seconda fino al 2028. Il governo spera nella concessione di finanziamenti e prestiti internazionali, che si aggiungeranno a quello che potrà essere investito attraverso il bilancio dello Stato".

(Ats)