Irma, Trump invita i cittadini ad andare via

Oltre 300mila tra residenze e aziende sono senza elettricità in Florida a causa dei venti periferici dell'uragano Irma, che in queste ore prosegue il suo cammino verso lo Stato. Secondo quanto riporta la Abc News, un totale di 305.948 clienti di varie compagnie sono al buio dalle 3 di domenica (le 9 in Svizzera). Intanto, le compagnie aeree hanno già cancellato circa 10.000 voli, circa 7.000 dei quali in Florida.

Trump: "Gli oggetti si possono rimpiazzare ma le vite no"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si unisce agli ultimi appelli accorati nelle poche ore che separano l'arrivo dell'uragano Irma in Florida e invita a lasciare i luoghi lungo i quali è previsto il passaggio della perturbazione, senza preoccuparsi delle cose materiali. "Gli oggetti si possono rimpiazzare ma le vite no", insiste Trump intervenendo sull'argomento a Camp David dove è riunito con i membri del suo governo.

"Irma si sta rafforzando"

"Sta appena cominciando ad accadere", ha affermato il metereologo Dennis Feltgen del National Hurricane Center secondo la Associated Press, "Il centro (della perturbazione ndr) ha lasciato la costa cubana e si sta dirigendo verso le acque della Florida" mentre sta anche mostrando i primi segnali di un rafforzamento di intensità. L'uragano è adesso infatti considerato di categoria 3 ma è previsto un suo rafforzamento.

Cuba, allontanati oltre 5mila turisti

Oltre 5.000 turisti sono stati allontanati dagli isolotti che sorgono davanti alla costa nord del Paese (tra cui Cayo Romano e Cayo Coco), dove negli ultimi anni il governo ha costruito decine di resort. L'uragano Irma ha lasciato Cuba ieri notte e le autorità stanno valutando ora l'entità degli ingenti danni provocati da venti fino a circa 200 chilometri orari e dalle inondazioni. Per il momento non ci sono notizie di vittime.

Il colonnello Luis Angel Macareno ha detto che L'Avana, dove l'acqua è entrata per circa 600 metri, dovrebbe rimanere allagata per circa 36 ore. Ieri davanti alle coste nordoccidentali cubane si sono registrate onde alte fino a nove metri.

Nel suo passaggio a Cuba, Irma ha provocato guasti alla rete elettrica cubana "a livello nazionale", secondo quanto rendono noto i media ufficiali, che riferiscono di una riunione per esaminare l'emergenza presieduta da Raul Castro. Secondo altre fonti, gran parte di Cuba, inclusa L'Avana, è al buio.

(Ats/Red)