Israele accusa l'Iran sul nucleare

L'Iran avrebbe continuato, con lo stesso personale e sotto lo stesso direttore, il suo programma segreto per cercare di produrre armi nucleari, anche dopo l'accordo del 2015 con il gruppo dei Paesi "cinque più uno", cioè Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania.

È questa la novità più importante che, secondo il primo ministro Benjamin Netanyahu, emerge dall'enorme massa di documenti segreti di cui Israele sostiene di essere entrato in possesso. Il programma, condotto dal 1999 al 2003 sotto il nome di 'Amad' e diretto da Mohsen Fakhrizadeh, sarebbe chiamato ora Spnd.

Anche l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) aveva affermato in passato che c'erano indizi credibili che la Repubblica islamica avesse condotto fino al 2003 esperimenti per cercare di sviluppare armi atomiche. Quanto al periodo successivo, aveva detto che la ricerca in tal senso avrebbe potuto essere continuata, ma su scala ridotta. Nessuna prova si ha invece su un programma segreto iraniano che sarebbe continuato dopo l'accordo del 2015.

La storia del programma nucleare iraniano è contrassegnata da diversi episodi sospetti che hanno contribuito a minare la fiducia della comunità internazionale sulle reali intenzioni di Teheran. Nel 2003, in particolare, l'Aiea venne a conoscenza di migliaia di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio già installate nell'impianto di Natanz solo grazie a informazioni raccolte dai Mojaheddin del Popolo, il principale gruppo armato di opposizione al regime iraniano. Ciò nonostante Teheran fosse obbligata a fornire ogni informazione sulle sue attività come firmataria del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp).

Anche l'esistenza dell'impianto di Fordow, situato sotto una montagna a una trentina di chilometri da Qom, venne rivelata nel settembre del 2009, molto tempo dopo l'avvio della sua realizzazione.

L'accordo del 2015 prevede la riduzione da 10'000 a 300 chilogrammi delle scorte iraniane di uranio arricchito (al livello massimo del 3,67%) negli impianti di Natanz e Fordow, i due siti impiegati appunto per questa attività. Le centrifughe usate per l'arricchimento dovevano essere ridotte da 19'000 a circa 6'000, di cui 5'000 a Natanz e 1'000 a Fordow, al solo scopo di ricerca. Per quanto riguarda un altro impianto sensibile, il reattore ad acqua pesante di Arak, l'Iran ha accettato di modificarlo per ridurre al minimo la produzione di plutonio.

Allo stato attuale l'Aiea non ha segnalato violazioni dell'accordo da parte di Teheran.

(Ats)