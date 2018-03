Italia, fumate nere. E il centrodestra si spacca

In Italia, prima fumata nera alla Camera per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, richiesta al primo scrutinio. Anzi, nelle urne di Montecitorio è arrivata una valanga di schede bianche.

Dalle 17, la seconda votazione per la quale (come per la terza) il regolamento abbassa il quorum ai 2/3 dei votanti, contando anche le schede bianche. L'esito tuttavia non si prevede diverso.

Al Senato, invece, s'è registrata la spaccatura del centrodestra. Matteo Salvini ha annunciato lo strappo: la Lega, già nella seconda votazione a Palazzo Madama, ha votato per l'azzurra Anna Maria Bernini e lo farà anche domani, alla terza votazione. Una decisione, ha spiegato, presa per "senso di responsabilità", con l'obiettivo di "uscire dal pantano" nel quale il nuovo Parlamento è finito già alla prima seduta.Sulla carta, Carroccio e M5s avrebbero i voti per eleggere il presidente sia al Senato che alla Camera. Quello di Salvini è quindi non solo un colpo di teatro, ma un chiaro avvertimento a Berlusconi. Anche se non ha avuto alcun effetto immediato. Anche la seconda votazione al Senato si è conclusa, infatti, con una fumata nera, malgrado le 57 schede per la Bernini. Salvini ha detto di aver avvertito della svolta solo Berlusconi, che "ne ha preso atto" e non Di Maio.

(Ats)