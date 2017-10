La Catalogna sospende l'indipendenza

La Catalogna oggi si è dichiarata indipendente. Per un minuto. Alle 19.41 il presidente Carles Puigdemont ha proclamato la Repubblica catalana. Alle 19.42 ha sospeso la secessione, per tentare "una tappa di dialogo" con Madrid. Dopo ore di trattative ad alta tensione con le varie componenti del fronte indipendentista, sommerso dagli appelli da tutto il mondo perché evitasse un gesto "irreparabile", il leader catalano alla fine ha optato per la 'formula slovena'. Così aveva fatto Lubiana al momento della separazione da Belgrado: aveva dichiarato l'indipendenza, ma l'aveva sospesa per sei mesi, per arrivare a un divorzio negoziato con Belgrado. Una grandissima incertezza su quanto avrebbe detto incombeva su Barcellona da due giorni. I suoi ministri da domenica hanno tenuto le bocche cucite. La legge catalana del referendum prevedeva una dichiarazione di indipendenza entro due giorni dalla proclamazione dei risultati, in caso di vittoria del 'sì' al referendum del primo ottobre. Mille giornalisti di tutto il mondo hanno invaso il parlamento per seguire il suo storico discorso, trasmesso in diretta planetaria. Un discorso iniziato con un'ora di ritardo. Sessanta minuti nei quali ci sono state frenetiche trattative con la Cup, l'ala sinistra del fronte indipendentista, ostile all'indipendenza sospesa. E, sembra, telefonate con una personalità europea impegnata in un'opera di mediazione. Si è parlato di Jean Claude Juncker e del Consiglio d'Europa. Che hanno smentito. C'è stato invece poco prima dell'intervento di Puigdemont un appello del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che ha chiesto al leader catalano di evitare l'irreparabile. Probabilmente ha avuto effetto.

Il cammino già percorso dal governo secessionista catalano è impressionante. Ha potuto tenere il referendum nonostante la repressione di Madrid, ha reso la causa catalana popolare nel mondo, grazie anche allo shock delle immagini delle cariche della polizia spagnola contro la folla ai seggi. Ma sul cammino della vera indipendenza, il difficile inizia ora. Perché la Catalogna possa diventare davvero una Repubblica in grado di reggersi sulle sue gambe, un accordo con Madrid sembra necessario. Come avevano capito i dirigenti sloveni.

Puigdemont oggi ha teso ancora una volta la mano a Madrid. "Non abbiamo nulla contro la Spagna e contro gli spagnoli. Anzi, vogliamo capirci meglio. Non siamo delinquenti, pazzi o golpisti, siamo gente normale che vuole poter votare", ha detto in spagnolo. Il 'president' ha ricordato l'infelice vicenda dello 'statuto catalano' del 2006, ratificato dal popolo della Catalogna e poi bocciato nel 2010 dalla Corte costituzionale spagnola, "i cui giudici sono eletti dai due grandi partiti" di Madrid, Pp e Psoe. Così la Catalogna, ha accusato, è stata "umiliata". Da allora sono iniziate le marce oceaniche per l'indipendenza a Barcellona, e la corsa al referendum. La sospensione della dichiarazione di indipendenza deve permettere uno spazio di dialogo, ha auspicato Puigdemont. L'obiettivo è arrivare a un compromesso con Madrid. Non sarà facile. Rajoy ha preannunciato durissime misure se Puigdemont avesse dichiarato l'indipendenza. Senza escludere l'utilizzo dell'articolo 155, che consentirebbe di destituirlo e di sospendere l'autonomia catalana. Puigdemont rischia anche l'arresto per "ribellione". Ma su Rajoy sono puntati ora gli occhi di tutto il mondo. Che difficilmente accetterebbe nuove immagini di violenza in Catalogna. In attesa di reazioni ufficiali (Rajoy riferirà domani al Congresso), fonti del governo di Madrid hanno fatto sapere di considerare le parole di Puigdemont "una tacita dichiarazione di secessione", che la Spagna considera un "ricatto inammissibile" al quale non cederà.

La delusione della piazza

Doveva essere la grande festa dell'indipendenza catalana, ma così non è stato. E' stata rinviata sine die, almeno per il momento.

Quando il presidente catalano Carles Puidgemont propone al Parlament di congelare gli effetti dell'indipendenza sancita dal referendum del primo ottobre per avviare un negoziato con lo Stato, le migliaia di militanti secessionisti riuniti sul Passeig Lluis Companys, a poche decine di metri, si bloccano dietro un inatteso ed incontrollato 'ooooohhhh' di delusione. Le bandiere catalane, le Estelades giallo-oro con la stella dell'indipendenza su un triangolo azzurro, continuano sì a sventolare, ma molto più timidamente, il cielo ormai scuro per il tramonto. Non c'è più l'entusiasmo dell'inizio della manifestazione, quando tutti i presenti, con pochissime eccezioni, erano sicuri che l'indipendenza piena sarebbe stata proclamata dal loro President.

Aspettando il discorso di Puigdemont, ritardato di un'ora, un sindacalista dell'Ugt, avvolto nell'Estelada come la maggior parte dei presenti, spiega a chi gli sta vicino come la vede lui. "Dovete capire una cosa: non possiamo tornare indietro, perderemmo la faccia e lo Stato spagnolo, dopo averci trattato male per decenni, ci schiaccerebbe ancora una volta", dice Francisco Balcells, 51 anni, un simpatico signore bene in carne che lavora per un'azienda francese di latticini. "Ma che sia chiaro, non vogliamo frontiere con nessuno, e soprattutto vogliamo negoziare. Facciamo parte dell'Europa".

La piazza, famosa per l'arco di trionfo in mattoni rossi dell'Expo del 1888, ospita anche il tribunale superiore di giustizia, e si trova a poche centinaia di metri dal Parc de la Ciutadella, al centro del quale c'è il Palau del Parlament, oggi off limits tranne per i deputati e le migliaia di giornalisti. Gli organizzatori hanno montato sul Passeig due maxi schermi, trasmettendo in diretta la all news di Tv3, la tv catalana, in catalano. Un'atmosfera di festa sin dall'inizio, con fischi ed applausi, l'inno El Segadors cantato a squarciagola e bandiere catalane al vento. Appaiono anche cartelloni antifascisti, come lo storico 'No a Valencia, Palma o Barcelona. No pasaran'.

Sono applausi a non finire per Puigdemont, ogni volta che appare sullo schermo, e anche per la presidenta del Parlament dalla giacca rosso fuoco Carme Forcadell. Fischi invece per l'altissimo rappresentante del Pp, Xavier Garcia Albiol, un ex giocatore di pallacanestro, definito dalla folla "cabron", cornuto. Ben peggio vanno le cose per Ines Arrimadas di Ciudadanos, che incassa l'inaccettabile epiteto maschilista di "puta fascista", mentre al socialista Miquel Iceta vanno soltanto bordate di fischi. Alla fine i manifestanti se ne vanno con l'amaro in bocca: per la 'Repubblica catalana', semmai ci sarà, dovranno aspettare ancora.

(Ats/red)