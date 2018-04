La contromossa della Cina sui dazi

La Cina intende immediatamente rivalersi contro gli Stati Uniti davanti all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) in merito alla legalità dei dazi decisi o proposti dall'amministrazione americana di Donald Trump. Lo afferma in una nota l'ambasciatore cinese al WTO, Zhang Xiangchen, per il quale le misure americane sono "un'intenzionale ed evidente violazione dei principi fondamentali del WTO di non discriminazione".

Zhang accusa gli USA di "ostinata distorsione dei fatti", assicurando che Pechino provvederà a rispondere mettendo nel mirino i prodotti statunitensi, target di misure "equivalenti per scala e intensità".

La decisione americana, col nuovo pacchetto di dazi proposti su un totale di 1333 beni, raccolti in un documento di 58 pagine (di cui più di 40 solo di elenco dei prodotti), è "grande in termini di conseguenze" e minaccia le fondamenta del WTO, esponendolo a "un pericolo senza precedenti".

Pechino replica con misure simili

Precedentemente il Ministero del commercio cinese aveva condannato "con forza" e si era opposto "fermamente" ai nuovi dazi americani proposti per colpire fino a 50 miliardi di dollari di beni importati assicurando azioni di rappresaglia di pari portata e aveva annunciato che Pechino avrebbe preparato "misure uguali per i prodotti americani sulla stessa scala" in linea con le normative cinesi sul commercio, ha affermato un portavoce in una nota diffusa dall'agenzia Nuova Cina.

Il Ministero ha denunciato la nuova pubblicazione della lista di dazi fatta dagli Stati Uniti "ignorando le rimostranze solenni della Cina e l'assenza di basi fattuali". Un gesto, quello di Washington in base alla Section 301, che è "un tipico atto di unilateralismo e protezionismo commerciale" e che, tra l'altro, ignora le voci dell'industria di entrambi i Paesi e gli interessi dei consumatori, e non contribuisce agli interessi economici di Cina, Stati Uniti e del mondo intero. Per queste ragioni, Pechino farà ricorso ai meccanismi dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) per risolvere le dispute.

La risposta cinese, ha assicurato il Ministero, sarà "di pari forza e intensità" contro quelle misure che gli USA hanno deciso di annunciare in risposta al "sistematico furto" di tecnologia e alle restrizioni all'accesso sui mercati cinesi a danno delle proprie aziende.

(Red/Ats)