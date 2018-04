La Corte rigetta i ricorsi, Alfie deve morire

La Corte d'Appello di Londra, presieduta dal giudice Andrew McFarlane ha rigettato entrambi gli appelli presentati dai legali sia del padre sia della madre di Alfie, contro la decisione di ieri del giudice Hayden di vietare il tarsferimento di Alfie a Roma.

Il giorno più lungo

Alle ore 15.35 di ieri, la famiglia del piccolo Alfie Evans era di nuovo in aula per cercare di ribaltare la sentenza di morte sul proprio figlio e per avere la possibilità di spostare il piccolo in Italia. Un procedimento che è durato ore, fino alle 19.12, durante le quali i due legali della famiglia, uno per il padre Thomas e l'altro per la moglie Kate, hanno cercato di portare avanti la motivazione dell'evidenza del cambiamento delle condizioni rispetto a tre mesi fa, quando venne emessa la sentenza. Ma per i difensori dell'Alder Hey hospital e per lo stesso giudice, in realtà questa evidenza non ci sarebbe. Così alla fine il copione è stato lo stesso del giorno prima, con la variazione che il giudice ha parlato di troppa "ostilità" verso l'Alder Hey da parte di Thomas Evans, reo, a detta del giudice McFarlane, di aver "minacciato di fare una denuncia privata contro 3 medici per tentato omicidio". "Come si può dire che non c'è ostilità contro i medici?" ha commentato.

Nel corso del dibattimento è quindi apparso evidente che piega avrebbe preso questo nuovo faccia a faccia, in particolare quando il giudice, in merito alla possibilità di un trasferimento in Italia, ha detto che "la Corte non ritiene che sia nel suo (di Alfie, ndr) miglior interesse partire".

Poco dopo le 20 quindi la nuova doccia fredda che toglie di nuovo la speranza di veder partire Alfie verso il Bambin Gesù di Roma: rigettato il ricorso di Tom e poi nche quello di Kate Evans, che si appellava alla libertà di movimento garantita dalla Convenzione Europea sui Diritti umani. "Questo è terribile per tutte le persone che sono coinvolte - ha detto McFarlane -. Siamo nel mezzo di un programma di cure palliative all'Alder Hey Hospital. Non ci sono basi per considerare che il giudice abbia sbagliato".

Respira da 36 ore, il "piccolo guerriero"

"Alfie Evans sta morendo". La sentenza dei giudici della Corte d'Appello di Londra, ultima spiaggia nella disperata battaglia dei genitori per provare a portarlo in Italia, arriva come una saetta in apertura di udienza.

Prima ancora del dibattito e di un verdetto formale che si traduce, senza sorprese, nell'ennesimo ricorso respinto. Quel bimbo malato, eppure paffuto, che il padre paragona a un piccolo "guerriero", respira ancora, fra alti e bassi. Ma la sua sorte, per la giustizia del Regno e i medici dell'Alder Hey Hospital di Liverpool in cui è ricoverato, rimane irrevocabilmente segnata.

Niente da fare per le speranze di papà Tom e per quelle di mamma Kate. Niente da fare per le profferte del Bambino Gesù di Roma o del Gaslini di Genova, disposti, se potessero, a far partire aerei-ambulanza e a continuare a prendersene cura: tanto più dopo la cittadinanza italiana concessa per ragioni umanitarie. Niente da fare per gli appelli del Papa. Niente da fare. Alfie resta a Liverpool, ad aspettare che il destino - crudele e acerbo - si compia.

Un destino a cui Tom Evans tuttavia si ribella. Indomito, nella stanza d'ospedale in cui continua a combattere al fianco del suo "ragazzo" anche quando la moglie Kate sembra sul punto di cedere, di convincerlo magari a cercare di riportare il piccolino a casa per dirgli addio. E lui a denunciare le 36 ore senza nutrimento imposte al figlio dal protocollo che stando ai dottori e al giudice Anthony Hayden, l'uomo che ha firmato e ripetutamente confermato il via libera a staccare la spina, dovrà accompagnarlo verso la morte. Un protocollo che del resto non prevedeva la resistenza di Alfie (anche se l'avvocato dell'Alder Hey s'ingegna di negarlo in barba ai pezzi di carta), i due giorni di respirazione autonoma o quasi di quel paziente di 23 mesi colpito da una patologia neurodegenerativa tanto spietata quanto opaca. E che, a dispetto delle richieste di ripensamento di Tom e Kate, rischia di diventare ora un calvario segnato da assistenza intermittente, con il contagocce.

Il trattamento che gli è stato inflitto, sbotta questo padre poco più che ventenne, "è disgustoso, neppure agli animali". "Fategli la grazia, riconoscetegli la dignità di tornare a casa o andare in Italia", il suo grido di dolore, prima dell'udienza. Nessuna corte può convincerlo che non ci sia più nulla da fare: "Alfie si è ripreso per la terza volta, il guerriero lotta ancora", scrive su Facebook, con tanto di video, proprio mentre i giudici di Londra si pronunciano per chiudere di nuovo la porta. Ammette che nel pomeriggio ha avuto una crisi, ma è stato "solo un calo - giura - è diventato pallido, le labbra si sono un po' scurite, poi è tornato. Voglio che tutti sappiano che si è stabilizzato".

E intanto ha minacciato di fare causa, per "cospirazione finalizzata all'omicidio", a tre medici dell'Alder Hey, sullo sfondo di un clima di tensione che si respira - seppure senza violenze - anche fuori dall'ospedale: fra le centinaia di manifestanti dell'Alfie's Army e fra gli attivisti pro-life del Christian Legal Centre, oggetto ieri degli strali del giudice Hayden. La polizia di Liverpool avverte che ipotetiche minacce o abusi, anche online, saranno perseguiti. Ma l'emozione è forte.

Gli avvocati della famiglia, dal battagliero Paul Diamond, punta di lancia proprio del Christian Legal Centre e voce in tribunale di Tom, al più pacato Jason Coppel, assoldato da Kate per tentare una tattica giudiziaria meno urticante, a Londra ce l'hanno messa tutta. Con i tre giudici d'appello - lord Coulson, lord McFarlane, lady King - hanno puntato l'uno sull'argomentazione del verdetto "sbagliato" vecchio di tre mesi, smentito dal fatto che Alfie continua a vivere; l'altro sulla cittadinanza italiana come elemento in grado di permettere di invocare con più forza la libertà di circolazione all'interno dell'Ue, di cui il Regno fa ancora parte in attesa della Brexit.

Motivazioni che lady King contesta già in dibattimento, fino al prevedibile pronunciamento finale. Per lei, e per i suoi colleghi dalla testa imparruccata, non ci sono dubbi: Alfie non c'è già più, "non può percepire neppure la carezza di sua madre", nel comune sentire "sta morendo".

(ATS/ANSA/red.)