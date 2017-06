"La legislazione europea sarà abolita"

Il programma del governo britannico prevede il Great Repeal Bill, che cancellerà l'intera legislazione europea in Gran Bretagna in vista della Brexit. Lo ha confermato la regina leggendone il testo nel Queen's Speech.

Nel suo discorso la regina ha elencato le otto principali proposte di legge britanniche che sostituiranno il vasto corpus legislativo europeo. Oltre alla Great Repeal Bill, c'è quella riguardante l'immigrazione, che permetterà a Londra di introdurre proprie norme per controllare l'ingresso degli stranieri all'insegna di un sistema "giusto e sostenibile", una sulle dogane al fine di poter introdurre proprie tariffe dopo l'uscita dall'unione doganale europea e una sui commerci internazionali per siglare accordi con altri Paesi senza più essere vincolati a Bruxelles.

Le altre riguardano la pesca e l'agricoltura, materie rispetto alle quali Londra vuole introdurre misure a sostegno dei propri pescatori e agricoltori al posto della cosiddetta Pac (politica agricola comunitaria). Sono previste anche altre due leggi sul controllo delle centrali nucleari, in seguito all'uscita della Gran Bretagna dall'agenzia Euratom, e una sulle sanzioni internazionali.

Nuova strategia contro il terrorismo

Il programma contiene anche "una revisione della strategia" nella lotta contro il terrorismo alla luce degli ultimi attacchi, con un un previsto indurimento delle pene e l'impegno a contrastare la diffusione dell'estremismo online. Sul fronte della difesa, confermato l'impegno a spendere il 2% del Pil nell'ambito del bilancio nazionale.

Regina senza corona, prima volta da 43 anni

Per la prima volta in 43 anni, la regina Elisabetta II non ha indossato la corona e gli abiti cerimoniali per il suo 'Queen's speech', maggiore evento cerimoniale del Parlamento britannico, preferendo invece un abito da giorno azzurro con cappellino del medesimo colore. Allo stesso modo, la sovrana è giunta al Parlamento in auto, invece che in carrozza come da tradizione. La corona è stata trasportata da un suo attendente.

La scelta per questa versione 'informale' era già stata annunciata, e il motivo è da cercare nel voto anticipato deciso dalla premier Theresa May. Ciò ha fatto sì - ricorda il Mirror - che il Discorso della Regina sia capitato a distanza troppo ravvicinata alla cerimonia di Trooping the Colour, il compleanno 'ufficiale' della sovrana, celebrato il 17 giugno. Non c'era dunque tempo, dice il giornale, per i preparativi per l'elaborato rituale del Queen's Speech, che coinvolge centinaia di persone.

L'ultima volta che la cerimonia si era svolta in 'tono minore' era stato nel 1974 dopo che il laburista Harold Wilson sconfisse Edward Heath in un voto anticipato.

(Red/Ats)