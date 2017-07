"La lotta per Charlie continua"

Mentre attende una nuova udienza all'Alta corte di Londra, lunedì, la famiglia del piccolo Charlie Gard fa sapere su Twitter che "la lotta non è finita".

Dall'account @charliesfight, Connie Yates e Chris Gard hanno ringraziato con vari tweet i loro sostenitori in tutto il mondo per il sostegno alla loro campagna, che punta ad avere la possibilità di sottoporre Charlie ad una terapia sperimentale. Domani, i due dovrebbero unirsi a quanti consegneranno al Great Ormond Street Hospital una petizione con 350.000 firme.

"Un grazie ENORME a tutti voi che sostenete e diffondete la storia di Charlie! Per favore continuate! La lotta non è finita #charliegard", si legge in uno dei tweet.

L'ospedale pediatrico londinese ha detto ieri di aver chiesto una nuova udienza all'Alta corte "alla luce di indicazioni per un potenziale trattamento della sua condizione": il riferimento è a quanto ipotizzato da ricercatori dell'ospedale vaticano Bambin Gesù: una terapia a base di deossinucleosidi, molecole simili ai 'mattoni' del Dna. Nel documento diffuso si afferma, sulla base di studi già comparsi su riviste scientifiche e di dati ancora non pubblicati, che queste molecole sono in grado di superare la barriera emato-encefalica, quella che separa i vasi sanguigni dal cervello, e quindi di avere effetto sull'encefalopatia che ha colpito il piccolo.