"La minaccia atomica non è realistica"

Il reporter Pescali ci spiega i retroscena dei test di Pyongyang. Kim Jong-un sembra guardare alla Russia, mentre cerca una via tutta sua per tornare al tavolo delle trattative.

di Maria Acqua Simi

L’ennesima sfida di Kim Jong-un al mondo è quella che ha portato la Corea del Nord a testare un ordigno nucleare della potenza di 100 kilotoni, cinque volte più potente di quello esploso a Nagasaki. L’azione ha suscitato condanne internazionali e ieri il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha chiesto nuove sanzioni. Dal canto suo la Svizzera si è detta pronta ad assumere un ruolo di mediatore tra USA e Pyongyang, come riferito dalla presidente della Confederazione Doris Leuthard, che ha ricordato come osservatori militari svizzeri sono stati schierati sulla linea di demarcazione fra le due Coree e che la Confederazione ha - insieme alla Svezia - una lunga storia di diplomazia neutrale. Ma sarà sufficiente? E qual è oggi, realmente, la situazione nel Paese. La Corea del Nord - ricordiamolo - è una delle dittature peggiori di sempre: campi di concentramento, torture, esecuzioni sommarie e censura sono all'ordine del giorno. Eppure, il dittatore Kim Jong-un non è solo un pazzo, ma uno stratega con un'idea ben precisa. Ne abbiamo parlato con Piergiorgio Pescali, giornalista e fotoreporter esperto di Asia.

Qual è oggi la situazione economica in Corea del Nord? Come vive la gente?

Sebbene la situazione dei diritti umani sia critica, quella economica nel Paese è notevolmente migliorata dal 2011 ad oggi. Basti pensare che è nata e si sta sempre più sviluppando una nuova classe sociale, quella dei donju, letteralmente «i padroni dei soldi» che controlla importanti fette dell’economia nazionale. Lo Stato sta sempre più lasciando spazio ai mercati privati o misti. Ovunque nascono ristorantini a conduzione famigliare, bar, pub, sale di biliardo (uno dei passatempo preferiti dopo il lavoro), palestre per il fitness.

Nei negozi, in particolare nei centri commerciali di Pyongyang, Wonsan, Sinuiju, Chongjin, si trova ormai qualsiasi merce: dalle TV a schermo piatto, ai pannelli solari, dal Chivas al dentifricio Colgate, dalle lavatrici ai frigoriferi. C’è anche un consolidato mercato immobiliare in cui tramite strette connessioni con i funzionari statali addetti all’assegnazione degli appartamenti, le abitazioni vengono «vendute» ai nuovi ricchi.

Il denaro non manca, e il regime sceglie di impiegarlo in test atomici...

Sembra un controsenso, ma per la Corea del Nord focalizzarsi su pochi progetti, ma ben identificati (come il nucleare e quello ad esso strettamente connesso missilistico), ha significato un risparmio economico nella Difesa che si aggira sul 2-3% annuo. Questo risparmio è stato dirottato nello sviluppo economico e sociale. Durante il periodo di Kim Jong Il (il padre dell’attuale leader Kim Jong-un), la politica di imbonimento dei militari consisteva nel garantire finanziamenti a pioggia, senza privilegiare alcun progetto. Il figlio invece ha tagliato innumerevoli progetti che non riteneva necessari allo sviluppo militare del Paese, sottraendo ai militari molte risorse industriali e economiche, lasciando in vita solo quelle aziende e quelle ricerche finalizzate al nucleare.

Quanto è realistica la minaccia atomica?

In realtà la minaccia atomica non c’è mai stata. Kim Jong-un sa benissimo che il Paese non sopravviverebbe al lancio del primo missile nucleare. Corea del Sud e Giappone si oppongono fermamente ad ogni tipo di intervento militare perché sarebbero i primi a subirne le conseguenze. Il nucleare nordcoreano ha una doppia ragion d’essere: la prima è lanciare un chiaro monito agli Stati Uniti affinché si mettano al tavolo del dialogo per porre termine all’armistizio del 1953 e trasformarlo in un trattato di pace. Questo garantirebbe a Pyongyang di accedere ai mercati oggi proibiti (europei, americani, giapponesi) e uno status di pari dignità con altre Nazioni del mondo. Il problema è che i nordcoreani ragionano in termini asiatici, gli Stati Uniti in termini di democrazia occidentale. Sul piano interno Kim deve cercare di arginare lo strapotere che avevano i militari sotto Kim Jong Il.

La Cina, storico alleato di Pyongyang, oggi da che parte sta?

La Cina ha perso con Jang Song Taek, lo zio di Kim Jong-un giustiziato nel 2013, il suo principale alleato. Da quel momento Pechino si è sempre trovata in posizione di retrovia in Corea del Nord. In realtà Pechino sta cercando di fare i propri interessi, e in passato ha depredato economicamente la Corea del Nord. Kim Jong-un ha detto basta. Gli interessi cinesi in Corea del Nord sono ancora alti, ma Pyongyang sta cercando altri interlocutori, come la Russia. Anche la Corea del Sud sta guardando con interesse al Nord. Sino al 2016 nella Zona ad Economia Speciale di Kaesong lavoravano 123 aziende sudcoreane che impiegavano 56mila lavoratori nordcoreani. Questa realtà, oggi temporaneamente chiusa per protesta al programma nucleare, garantiva a Pyongyang il 4% del PIL.

Quanto possono essere realmente efficaci le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU?

Le sanzioni sono sempre un’arma a doppio taglio. Di solito non raggiungono mai gli obiettivi previsti e, comunque, vi sono sempre Paesi che le aggirano. Le cifre sulle sanzioni sono molto contrastanti e dipendono moltissimo da che parte le si prende. Come è evidente, non sono servite a fermare il programma nucleare, obiettivo principale dell’embargo.

Il dialogo è realmente una via efficace, come indica la Chiesa?

Il dialogo serve ed è efficace, specialmente in contesti così difficili. Il problema è che i principali contendenti sviluppano una sorta di dialogo su piani paralleli che non riescono a convergere. La Corea del Nord sa che non ha la potenza e la forza per dialogare pari a pari con gli USA e pensa che con il nucleare avrà un’arma in più per costringere gli Stati Uniti a sedersi al tavolo delle trattative. Gli USA, dal canto loro, vedono nel nucleare proprio quell’ostacolo che blocca le porte del dialogo.

Ieri Berna si è proposta di mediare nella crisi nordcoreana. Lei cosa ne pensa?

Non credo che la Svizzera possa giocare un grande ruolo nella vicenda. Kim ha studiato nella Confederazione ma penso che lui abbia altre mire, in particolare la Russia. Avere Mosca come interlocutore potrebbe rassicurare Pyongyang a livello politico e diplomatico perché capace di influire sulla politica statunitense e cinese. La Russia si pone in contrapposizione e come alternativa agli USA. Sicuramente lo fa per propri interessi, ma, almeno in Corea del Nord, è vista come un Paese “neutrale” ma potente.