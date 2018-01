"L'accordo sulla Grosse-Koalition va approvato"

I vertici dell'Spd hanno esortato oggi la base del partito a votare l'approvazione dell'accordo pre-negoziale della Grosse Koalition, che dovrebbe portare alle consultazioni.

L'eventuale via libera sarà deciso infatti dai 600 delegati del congresso straordinario convocato il 21 gennaio a Bonn, e fra questi ci sono molte voci contrarie alla riedizione di un governo nero-rosso. Ad esprimersi a favore sono stati oggi big del partito come i vicepresidenti Malu Dreyer e Olaf Scholz e il ministro presidente della Bassa Sassonia Stephan Weil. Sigmar Gabriel ha chiesto invece di lasciare che la decisione sia presa da tutti i membri del partito.

Contrari i giovani dell'Spd

Teme che una nuova Grosse Koalition possa essere il "colpo di grazia" per l'Spd: per questo motivo, il capo dei giovani socialdemocratici dello Juso, Kevin Kuehnert, sta facendo battaglia in vista del voto del 21 gennaio. "Angela Merkel vorrebbe governare comodamente", ha affermato in un'intervista all'emittente Ntv, ma con il documento uscito dai colloqui, i socialdemocratici "rinunciano a punti importanti del loro programma elettorale".

Kuehnert non vuole un ritorno alle urne, ma propende per un governo di minoranza, opzione scartata da Angela Merkel, ha sottolineato, solo per stare più comoda e senza argomentazioni serie.

(Red/Ats/Ansa)