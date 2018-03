L'agente nervino nella valigia della figlia?

La Svizzera condanna con fermezza l'attacco con gas neurotossico in Gran Bretagna, contro l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia, attacco che ha generato una crisi nei rapporti tra Mosca e Londra.

Berna è molto preoccupata per il nuovo utilizzo di questo agente nervino, ha indicato all'ats una portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), tanto più che l'episodio giunge dopo una serie di violazioni simili del diritto internazionale avvenuti negli ultimi anni. La Svizzera rammenta che per la pace e la stabilità è indispensabile "rispettare le norme e le regole internazionali".

Il veleno nella valigia?

Intanto stanno emergendo delle novità dall'indagine in corso sull'episodio. Stando agli investigatori, secondo il Telegraph, che cita fonti di intelligence di alto livello, l'agente nervino che ha ridotto in fin di vita l'ex spia russa e sua figlia potrebbe essere stato messo proprio nella valigia della ragazza, prima ancora che partisse da Mosca. Si indaga quindi sulla possibilità che sia stato impregnato con la sostanza velenosa un abito nella valigia o addirittura un regalo che è stato poi aperto nella casa a Salisbury, il che indica che la donna era stata presa di mira per arrivare al padre.

Dalle indiscrezioni del Telegraph non si capisce peraltro se la potenziale versione della valigia si basi su qualche traccia concreta già rinvenuta. O se invece sia stata messa sul tavolo per esclusione, dopo il mancato ritrovamento di tracce dell'arrivo in Gran Bretagna di quella "squadra di esecutori al servizio del Cremlino" che - nelle parole del giornale conservatore - gli investigatori pare immaginassero di trovare.

Il Telegraph scrive in effetti che l'intelligence starebbe al momento "lavorando sulla teoria" di una possibile contaminazione di "vestiti, cosmetici" o di un qualche oggetto "regalo" che Yulia Skripal, 33 anni, aveva portato con sé da Mosca, dove era tornata a vivere da qualche anno dopo un periodo trascorso con i genitori in Inghilterra. Si sa che la donna era giunta a Salisbury pochi giorni prima dell'avvelenamento, per fare visita al padre Serghei, 66 anni, ex colonnello dell'intelligence militare russa (Gru) vendutosi negli anni '90 all'MI6 britannico, poi condannato in patria, graziato nel 2010 e infine riparato transfuga nel Regno.

131 persone esposte

Sono state in totale 131 le persone individuate a Salisbury, in Inghilterra, per essere state "potenzialmente esposte" a contatti, anche minimi, con l'agente nervino. Lo hanno precisato in queste ore fonti della Wiltshire Police, assicurando tuttavia che nessuna di loro ha poi manifestato sintomi preoccupanti. La polizia locale ha anche sottolineato che 46 di queste persone, particolarmente allarmate, si sono rivolte nei giorni subito dopo il 4 al Salisbury District Hospital per controlli, ma nessuna è stata ricoverata.

Ricordiamo che l'agente nervino, oltre a colpire gli Skripal, ha intossicato gravemente un singolo poliziotto intervenuto fra i primi in loro soccorso, Nick Bailey, che resta in condizioni definite "serie", ma è cosciente, sta reagendo alle cure ed è considerato in via di miglioramento.

(Red/Ats)